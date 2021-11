Ministério leva três anos e meio a publicar relatório da inspecção da Segurança Social

O relatório de actividades da Inspecção-geral do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (IGMTSS) referente ao ano de 2017 foi publicado esta terça-feira na página de Internet daquele organismo, 41 meses depois de ter sido submetido à homologação do ministro da tutela. Simultaneamente foram publicados os relatórios de 2018, 2019 e 2020. Os dois últimos – que tinham sido remetidos ao gabinete da ministra Ana Mendes Godinho em Junho do ano passado e em Maio deste ano – foram homologados na véspera, 31 dias depois de o PÚBLICO ter perguntado ao seu gabinete, sem obter qualquer resposta, se os mesmos já tinham sido aprovados.