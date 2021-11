O mundo, Portugal e o Brasil

O ex-presidente do Brasil Inácio Lula da Silva, na sua recente viagem pela Europa, foi recebido por vários líderes europeus como alguém que deve ser ouvido com interesse e respeito. No Parlamento Europeu em Bruxelas, o seu discurso foi aplaudido de pé. Em França (onde há alguns anos foi agraciado com o título de Doutor Honoris Causa) foi recebido pelo Presidente Macron com honras de Estado. Discurso ovacionado numa das mais prestigiadas instituições académicas de França: Sciences Po. Em Espanha, igual. Sempre aplaudido. E sempre falando em português. A propósito, um cidadão brasileiro escreveu: “tenho orgulho de ser brasileiro e falar português, essa língua maravilhosa com a qual Portugal nos presenteou”. Então, e nesta viagem pela Europa, onde esteve Portugal? O que dizer da diplomacia portuguesa e do nosso Presidente que não articularam uma paragem por aqui?

Será que Portugal não tem nada a ver com o Brasil?! Recordo que Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de Portugal, esteve no Brasil na cerimónia da tomada de posse de Jair Messias Bolsonaro. Que diferença. Pois não é desse Brasil de Bolsonaro que o mundo precisa. Valha-nos Fernando Pessoa: “A minha pátria é a língua portuguesa.”

Maria Mota, Caldas da Rainha

Gulag, uma História Soviética

Para quem passou a mocidade nas décadas de 50/60 do último século lendo a banda desenhada e os filmes da II Guerra Mundial, não podia ter simpatia pelos alemães por motivos sobejamente conhecidos, embora estranhamente já que segundo dizem os regimes eram aproximados. Bastante mais tarde, numa visita ao antigo campo de concentração de Auschwitz essa antipatia passou a incidir especificamente sobre os nazis como é natural. Até que em 2019, a União Europeia decidiu igualar comunismo e nazismo por terem cometido “genocídios e deportações e foram a causa da perda de vidas humanas e liberdade em uma escala até agora nunca vista na história da humanidade”. Embora este igualar esteja mais que justificado, direi mesmo, muito benévolo para com o regime comunista, a RTP2 no cumprimento do serviço público para que foi criado e, tantas vezes reclamado, exibiu nos passados dias 15, 16 e 17 três episódios sobre os horrores do comunismo intitulado Gulag, uma História Soviética – uma série documental e com testemunhos. Para os que discordam com tal comparação, e se tiverem coragem, vejam e só por fanatismo partidário podem discordar.

Jorge Morais, Porto

Invocação aos senhores deputados

Ó senhores deputados - que de todo o Portugal devíeis ser - lembrai-vos que Coimbra não precisou de Lisboa para ser a primeira capital do Reino. E que foi daqui que o jovem D. Afonso Henriques partiu para conquistar Lisboa aos Mouros; do Paço Real onde hoje estão os Gerais da Universidade de Coimbra. E onde, desde os finais do século XIII, se estudam e ensinam as Leis, de que vós sois a garantia. E ao lado do colégio oitocentista dos Eremitas Descalços de Santo Agostinho, respeitável, grande, bela e valiosa construção para onde o Tribunal Constitucional devia ter sido transferido, para seu prestígio maior. Preferistes continuar a vê-lo instalado no Bairro Alto, de fama duvidosa, vós lá sabereis porquê. Mas olhai, que as justificações que nos apresentaram para isso até metem dó. Pensai um pouco e tereis que chegar à conclusão que o nosso primeiro rei conquistou Lisboa para o país se expandir, acrescentando-a às terras que já havia, e não para Lisboa querer agora substituir-se a todas elas e ao país inteiro.

João Boavida, Coimbra

(...) Era bom o PS estar aberto a negociar comigo"

Quem o afirma? Rui Rio, em entrevista ao jornal PÚBLICO, publicada ontem. Bom, se o saudoso Francisco Sá Carneiro fosse vivo, daria um puxão de orelhas a Rui Rio. O que o PSD tem de fazer, é eleger um verdadeiro social-democrata, que não é Rui Rio, nem Paulo Rangel. Levará tempo, levará, mas como aconteceu há uns anos na Figueira da Foz, apareceu Aníbal Cavaco Silva, que viria a ser o líder do partido, primeiro-ministro e Presidente da República. Pelo respeito que me merecem, Rui Rio e Paulo Rangel não têm a garra e estatuto político para serem líderes do PSD, e muito menos primeiro-ministro.

O tempo dirá, mas em política às vezes fazem-se “milagres”... e de um momento para o outro, sem se esperar, aparece alguém... Agora estes dois políticos, é que não, principalmente Paulo Rangel.

Tomaz Cardoso Albuquerque, Lisboa