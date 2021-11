Penso nos outros quando aposto em mim?

Aviso: embora esteja assinada por mim, esta newsletter foi feita a quatro mãos, a jornalista Carla B. Ribeiro compilou as novas sobres as personalidades que foram notícia ao longo da semana. Mas já lá vamos. Começo com a entrevista ao professor da Universidade de Yale Daniel Markovits que nos faz reflectir sobre o que temos andado a fazer nos últimos anos e basta olharmos para os nossos umbigos.

Hoje assinala-se o Dia Internacional dos Direitos das Crianças e duas educadoras de infância, Sofia Figueiral Ribeiro e Helena Maria Ferreira, contam como as crianças com quem trabalham não têm tempo para brincar, para simplesmente ser e estar, uma vez que estão atoladas em actividades e mais actividades, com horários impensáveis para adultos. A culpa é nossa, dos pais, que estamos focadíssimos em investir no futuro dos nossos filhos, para que sejam os melhores. Quem pode condenar alguém que quer o melhor para os seus?

Mas a questão é: e os outros? Os filhos dos que não podem pagar as línguas, a música e o desporto? Encolhemos os ombros ou, quando muito pensamos "o Estado que resolva". É isso mesmo que Markovits vem propor: uma educação pública de qualidade, um investimento em todos, não para que todos tenham acesso ao topo, não para que todos pertençam ao 1% dos mais ricos — são 1%... —, mas para que exista uma classe média larga e forte, uma classe média que tenha salários dignos e que apoie o Estado. É isto uma nova forma de comunismo, como li em comentários de leitores? Acredito que não, que é uma forma de justiça social, para que todos tenhamos direito a uma vida digna. Em vez de andarmos nesta sangria desatada, numa luta constante por sermos os primeiros.

O autor denuncia que "a meritocracia bloqueia a igualdade", ou seja, a ideia de que eu lutei para chegar ao topo torna-me insensível ao outro que não conseguiu o mesmo, afinal, se eu consegui, qualquer um consegue — é este o pensamento, explica. Quando não é verdade, porque não partimos todos com as mesmas sapatilhas topo de gama, eu consegui chegar à meta porque tive acesso a uma educação melhor, tive melhores condições. Markovits tem como modelo o alemão ou o nórdico, onde a escola pública domina e é de qualidade; e onde o mercado de trabalho não procura substituir as pessoas por máquinas, mas que estas trabalhem com as máquinas. Defende ainda que se dignifiquem todos os trabalhos e não apenas os demasiado especializados.

Esta foi uma conversa supercompleta onde se falou também sobre bem-estar, sobre mudar de vida porque este 1% dos ricos não é gente que vive dos rendimentos, mas que trabalha mais horas que todos os outros trabalhadores, que faz questão de estar sempre disponível, de dia ou de noite, à semana ou aos fins-de-semana, e que exige o mesmo dos seus colaboradores. Aliás, foi por essa razão que Trevor Noah, o apresentador do The Daily Show brincou com uma lei laboral portuguesa que prevê que os patrões não contactem os trabalhadores em horas fora do expediente e insinuou que uma quebra na produção nacional em nada influenciaria o resto do mundo. Mas os utilizadores do Twitter não se ficaram: pastéis de nata, cortiça, vinho e “caralhos” das Caldas foram apenas alguns exemplos.

Investigadores dos EUA analisaram os cérebros de 50 avós, a quem mostraram fotografias dos seus netos, com idades entre três e 12 anos. Perante as imagens, as avós sentiram o que o neto sentia, provando que os avós têm “fortes instintos” para proteger os seus netos. Por falar em avós e netos, esta semana Ana e Isabel Stilwell brincaram com os contos infantis, o da Hansel e Gretel ou o da Casinha de Chocolate e o de Rapunzel, adaptando-os à nossa realidade, com TikToks incluídos e açúcar à mistura.

As jornalistas Karla Pequenino e Aline Flor falam sobre a dieta cetogénica no podcast Vitamina P; a Danone, seguindo as tendências actuais vai pegar numa das suas fábricas de lacticínios e transformá-la para fazer bebidas vegetais; e o neto da autora de O Livro de Pantagruel andou pelos cadernos da avó e juntou mais de uma centena de As Doces Receitas da minha Avó, Bertha Rosa-Limpo. Publicamos três.

Esta semana tivemos Conversa Ímpar, desta vez sobre o cancro do pulmão e o estigma em torno desta doença que está maioritariamente associada aos fumadores. A professora Urbana Pereira, que não era fumadora, está há cinco anos doente e conta que a doença também lhe trouxe “coisas boas”, como a oportunidade de “revalorizar as pessoas” à sua volta. Quase como uma lição de humildade, pediu ajuda aos filhos, que sempre havia tentado proteger de tudo. “A guerreira posou as armas. Foi um choque ter de pedir ajuda, mas alguma vez tinha de ser”, reconhece.

E agora, entra a Carla B. Ribeiro, da minha parte votos de uma boa semana!

Esta semana ficou marcada pela liberdade reconquistada por Britney Spears. Bastaram alguns minutos para reverter uma tutela “estúpida” e “abusiva” que a mantinha refém das vontades do pai e de outros há quase 14 anos. A notícia foi celebrada pelos fãs, entre os quais Lady Gaga, que se manifestou publicamente feliz pelo facto de a princesa da pop “poder embarcar numa nova fase da sua vida”, considerando-a “incrivelmente inspiradora”. Já para Britney o sucesso mede-se nas pequenas coisas do dia-a-dia, como ter no bolso as chaves do carro e na carteira o cartão multibanco.

Do lado de cá do Atlântico, foi a saúde da rainha que deixou o Reino Unido suspenso. A monarca, de 95 anos, cancelou a sua presença no Domingo da Memória devido a lesão muscular, e os seus súbditos estranharam. No entanto, Isabel II já fez a primeira aparição pública desde a sua passagem pelo hospital, e o facto de ter surgido de pé e sem qualquer apoio arrancou um suspiro de alívio aos britânicos.

Saúde também não falta a Adele, não obstante os comentários após a sua perda de peso no ano passado. Numa entrevista a Oprah, a cantora revelou que, afinal, a perda de peso não foi a concretização de um objectivo, mas antes uma consequência do tempo que passou a dedicar ao exercício físico, algo que identificou com uma ferramenta para gerir a ansiedade durante o divórcio de Simon Konecki. E, garante: “Gostava do meu corpo na altura e gosto do meu corpo agora [com menos 45 quilos].” Quem também se mostra em forma é o ex-futebolista David Beckham que, aos 46 anos, despiu a camisa para se empenhar num trabalho publicitário. E as redes sociais foram ao rubro.

Na televisão portuguesa, um peso-pesado acaba de regressar à SIC. Fátima Lopes, que saiu da TVI depois de 11 anos, vai apresentar uma gala em nome de Sara Carreira; segue-se “um grande formato” e outros projectos. Já na televisão norte-americana, Meghan surpreendeu tudo e todos ao aceitar participar num talk show em directo. O escolhido foi o The Ellen DeGeneres Show, que deverá terminar no fim desta 19.ª temporada, após uma série de polémicas, e a conversa foi para além de frivolidades. A mulher do sexto na sucessão ao trono britânico voltou a defender a licença parental paga nos EUA, que consta de um pacote legal elaborado por Joe Biden e que corre o risco de não ser aprovado. A duquesa de Sussex voltou, assim, a quebrar o protocolo real, que dita que os membros da monarquia se devem abster de formular opiniões políticas, mas a ex-actriz não desarma: “Não se trata de direita ou esquerda, trata-se de certo ou errado.”

Entretanto, uma coisa que se pode ter como certa é que a vida é sempre imprevisível — para o bem e para o mal. O actor Alec Baldwin não imaginava que poderia acordar um dia e matar alguém. Mas foi isso que aconteceu, há quase um mês. Agora, foi alvo de um processo pelo tiro disparado contra a directora de fotografia de Rust, Halyna Hutchins, que morreu. É que, alega a anotadora da produção, Mamie Mitchell, cuja função passa pela supervisão da cronologia do filme e do cumprimento do guião, o argumento não mencionava que a arma devia ser disparada durante a cena que Baldwin estava a ensaiar.

Já Catherine Deneuve continua a achar impressionante o facto de ter tido um AVC precisamente no dia em que estava a filmar num hospital: “Tive muita sorte”. A actriz francesa, de 78 anos, sofreu um “acidente vascular isquémico muito limitado” em Novembro de 2019, mas garante que não está preparada para a reforma: “Podia ter-me limitado, mas eu decidi não parar.”

Boa semana!

