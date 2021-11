Ataque na cidade velha de Jerusalém provoca dois mortos e três feridos

O atirador pertencia ao Hamas, segundo as autoridades israelitas e o movimento, que veio depois confirmar a sua identidade e ligação ao grupo. Foi o segundo incidente do género na zona em menos de uma semana.

Um homem palestiniano abriu fogo contra um grupo de israelitas na Cidade Velha de Jerusalém – também terá utilizado uma faca – e matou uma pessoa e feriu mais três, incluindo dois polícias. O atacante foi morto pelas forças de segurança israelitas, avançaram as autoridades.

Os tiros foram disparados por volta das 9h locais (sete da manhã em Lisboa), junto ao Bab al-Silsila, um dos portões que dá acesso ao complexo da mesquita Al-Aqsa em Jerusalém Oriental.

O serviço de emergência médica David Magen Adom indicou que os seus funcionários e paramédicos socorreram um total de quatro feridos, um deles em estado crítico. O centro médico Hadassah informou pouco depois que, após o seu ingresso na unidade, a vítima em estado grave acabou por morrer.

Pela sua parte, a polícia afirmou no Twitter que o “terrorista foi neutralizado” por agentes da polícia que se encontravam no locala, acrescentando que o suspeito abriu fogo com uma espingarda automática.

Segundo os relatos locais e as autoridades israelitas, o homem, palestiniano, foi identificado como Fadi Abu Shkheidem, 42 anos, residente no campo de refugiados de Shuafat e membro do Hamas, que controla a Faixa de Gaza. O Hamas confirmou que o atacante pertencia mesmo ao grupo.

Embora as autoridades acreditem tratar-se de um acto isolado, as investigações continuavam na altura da escrita deste texto. Após o ataque, a polícia realizou buscas na casa do atirador no campo de refugiados. E, para prevenir possíveis “imitações do ataque”, o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, ordenou um aumento da segurança em torno de Jerusalém.

Este foi o segundo incidente do género em menos de uma semana dentro da cidade murada de Jerusalém Oriental ocupada, um dos pontos mais tensos do conflito entre palestinianos e israelitas.

Na quarta-feira passada, um colono foi morto e outros dois ficaram feridos, bem como um polícia, depois de um ataque levado a cabo por um palestiniano de 16 anos de um bairro de Jerusalém Oriental, armado de uma pistola-metralhadora, que acabou por ser morto a tiro por soldados e um guarda de segurança.