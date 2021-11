De Lisboa ao Algarve, um guia para que os turistas não percam nenhuma aves nos céus

António Marques tem a mão firme e experiente que sabe onde e como agarrar o irrequieto pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula) para que este não lhe escape. “O pisco tem a mesma plumagem tanto no macho como na fêmea”, explica-nos, enquanto o observa com atenção. A diferença, nota, só se consegue identificar durante o período de nidificação. “As fêmeas fazem uma pelada de incubação. Tiram as penas todas do abdómen que é para poderem chocar os ovinhos.” Observado o pisco, o anilhador científico concluiu que este será um passeriforme nascido este ano, a julgar pelas terminações das penas das asas. “Os juvenis têm as asas assim mais bicudas”, demonstra.