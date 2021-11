Na Maia, os animadores do pré-escolar têm formação para irem além de “entreter” as crianças

É sexta-feira à tarde e no Centro Escolar da Gandra, no concelho da Maia, o que não falta é animação. Não, não é porque o fim-de-semana está aí ou por ser o quinto aniversário da Helena. É porque, nesse dia, há Cria & Explora com as animadoras Carla Barros e Cristiana Santos. São 15h30, o tempo lectivo propriamente dito já terminou. No pré-escolar, é tempo de brincar mas, aqui, as actividades vão para além da simples necessidade de “entreter” as crianças. Há temas a seguir que as preparam para o futuro e animadores que são formados para garantir o sucesso do programa.