Manifestações e violência na Europa contra novas restrições anticovid-19

O aperto nas medidas de combate à pandemia motivado pelo ressurgimento de casos de covid-19 levou no sábado milhares de pessoas às ruas de várias cidades europeias.

Os protestos espalharam-se por vários países, com grandes números em Áustria, mas também na Croácia, Itália, Países Baixos ou Suíça.

Milhares de pessoas manifestaram-se contra medidas como a obrigação de certificado de vacinação para a entrada em restaurantes, mercados de Natal ou eventos desportivos, a vacinação obrigatória ou o novo encerramento de algumas actividades.

Nos Países Baixos, Roterdão já tinha assistido a manifestações no final do dia de sexta-feira, com protestos que evoluíram para a violência. Os manifestantes incendiaram carros e iniciaram confrontos com a polícia, motivando a detenção de mais de meia centena de pessoas (metade destes com menos de 18 anos, segundo a Reuters). Três pessoas tiveram de ser hospitalizadas devido aos confrontos.