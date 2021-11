V. Guimarães cai no passeio a Moreira de Cónegos

Vitorianos foram eliminados da Taça de Portugal, no dia em que o triunfo mais folgado do dia pertenceu ao Estoril.

Foi sem surpresas de monta — apesar da queda do V. Guimarães em Moreira de Cónegos — que os “favoritos” do dia alcançaram os oitavos-de-final da Taça de Portugal, juntando-se às dez equipas já apuradas, quando falta apenas disputar, esta noite (19h45, C11), o Tondela-Leixões, que encerra a quarta eliminatória da prova-rainha do futebol nacional.

Com quatro primodivisionários em acção, pelo caminho ficou (inevitavelmente) um clube da Liga, já que o sorteio ditou um derby vimaranense em Moreira de Cónegos.

O V. Guimarães saiu de cena, apesar de ainda ter tentado limpar a imagem, conseguindo dois golos no último sopro (89’ e 90+3’), por Rochinha e Rafa Soares (este com responsabilidade exclusiva do guardião Pasinato). Mas antes, já o Moreirense construíra uma almofada de três golos, com Yan Matheus a assumir a batuta (19’ e 45’) e Steven Vitória (61’) a deixar o vizinho da cidade-berço em maus lençóis.

Por seu lado, o Estoril não deu quaisquer hipóteses na deslocação a Serpa, onde goleou um adversário do Campeonato de Portugal, 10.º classificado da Série F (0-5). No Alentejo, a equipa sensação da I Liga revelou-se implacável, com Leonardo Ruiz a marcar aos 14’ e a bisar aos 55’, depois de Chiquinho (18’) ter deixado os estorilistas numa posição privilegiada para resolverem a eliminatória. Geraldes (57’) e André Clóvis (76’) escreveram o final de um jogo sem grande história.

Por ordem cronológica, o segundo jogo domingueiro ditou um confronto entre o 5.º classificado e o antepenúltimo da II Liga. O Mafra deslocou-se a Vila Franca de Xira para reforçar o estatuto, garantindo a passagem à eliminatória seguinte com um triunfo curto (0-1), obtido nos últimos 20 minutos, quando o brasileiro Vítor Gabriel (72’) colocou o Mafra no caminho certo.

O segundo clube da elite nacional a entrar em campo foi o Belenenses SAD. Sem nunca ter estado em risco, a equipa liderada por Filipe Cândido só ao minuto 90+5 dissipou todas as dúvidas na viagem até às Caldas da Rainha, impondo-se num diálogo aceso a um adversário da Liga 3.

A equipa da Liga venceu por 3-5, tendo estado sempre no comando do marcador, depois de Lukovic ter marcado aos 3’. O penálti de João Rodrigues (6’) não abalou os “azuis”, que restabeleceram a vantagem por Pedro Nuno (18’). João Rodrigues bisou (32) e Pedro Nuno respondeu (52’), antes de Diogo Calila (54’) fazer o 2-4. O Caldas não se rendeu e Militão (58’) deixou a incerteza a pairar até ao último instante, quando Afonso Sousa encerrou a questão. O Paredes (CP) eliminou, com um golo de Chico (32’), o Torreense (Liga 3).