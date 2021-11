Manchester City não deu quaisquer hipóteses ao Everton

Guardiola ganhou no duelo espanhol a Rafa Benítez e “citizens” voltam a reduzir a diferença para o líder Chelsea na Premier League.

De vez em quando, o Manchester City sofre um apagão inexplicável e acontecem resultados como a derrota com o Crystal Palace, mas esses momentos são raros. O mais normal são exibições dominantes que não dão quaisquer hipóteses ao adversário (que o diga o Manchester United) e foi o que aconteceu outra vez neste domingo, mesmo que o resultado não seja tão expressivo como podia ter sido. No Etihad, os “citizens” deram uma lição ao Everton de como se domina um jogo e a única coisa anormal no resultado (3-0) é não ter sido maior.

Este City de Pep Guardiola é uma equipa que sabe o que tem de fazer e, depois, está dotado de muito talento individual. Neste domingo, demorou até desfazer a muralha defensiva que Rafa Benítez construiu (quase meio jogo), mas o resultado não podia ter sido outro que não a vitória do campeão inglês, que recuperou o segundo lugar na Premier League inglesa, voltando agora a estar a três pontos do líder, o Chelsea.

O City, com Cancelo e Bernardo no “onze”, teve de esperar 44 minutos para fazer o marcador funcionar, mas valeu a pena a espera. Bem longe da área, Cancelo fez um passe de trivela na direcção de Raheem Sterling e o internacional inglês só precisou de esticar a perna para o 1-0, na cara de Pickford.

Diferente, mas igualmente espectacular foi o lance do 2-0, aos 55’. Depois de uma jogada de ataque que a defesa do Everton não desfez bem, a bola sobrou para Rodri e o espanhol aplicou toda a sua força num poderoso remate com o pé direito que teve a melhor das direcções.

O 2-0 parecia pouco para o volume de jogo do City e, aos 86’, Bernardo Silva encarregou-se de dar mais cor ao triunfo. Não foi tão espectacular como os golos anteriores, mas o internacional português teve o mérito de estar no sítio certo para aproveitar mais um brinde da defesa visitante e fazer o seu terceiro golo da época.