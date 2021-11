A Night of Knowing Nothing vence LEFFEST

Este domingo, às 21h30, no cinema Nimas, em Lisboa, será exibido o filme que ontem foi dado como vencedor da 15ª edição do Lisbon & Sintra Film Festival: A Night of Knowing Nothing, da indiana Payal Kapadia, intrigante, labiríntico exemplar de documentário e ficção, de manifesto político e de filme de amor, que tem por base uma troca epistolar entre dois amantes separados por obstáculos sociais.

O júri que o escolheu como Melhor Filme era formado pelos realizadores Emir Kusturica e Maria Speth, pelos escritores J.M. Coetzee e Ana Luísa Amaral e pela actriz Dolores Chaplin.

Às 21h, mas no Centro Olga Cadaval, em Sintra, será a vez de La Caja, de Lorenzo Vigas, que recebeu o Grande Prémio do Júri. É o relato da iniciação à violência de um adolescente que parte da Cidade do México em direcção à paisagem silenciosamente majestosa do Norte do país, e silenciosamente letal também, para recuperar os restos mortais do pai encontrados numa vala comum.

Com Menções Honrosas foram distinguidos as interpretações de Swamy Rotolo (em A Chiara) e de Samet Yilddiz (Brother's Keeper); o argumento de Paula Markovitch e Lorenzo Vigas (La Caja) e a fotografia de Douglas Seok (White Building).