Vacinas portuguesas: em que fase estão e o problema do dinheiro

As vacinas contra a covid-19 entraram definitivamente no nosso dia-a-dia. Com elas, veio o vocabulário do que as compõe, estudos sobre a sua eficácia e notícias sobre o seu desenvolvimento – que tem continuado em muitos laboratórios e empresas. Esse desenvolvimento também se está a fazer em Portugal. Há pelo menos meia dúzia de potenciais vacinas que estão a ser criadas no país.