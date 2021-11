Ferro diz que aconselhou Costa a negociar com o PSD

O ainda presidente da Assembleia República defende que o líder do PS peça uma maioria aos portugueses nas legislativas de 30 de Janeiro de 2022.

Ferro Rodrigues, que esta semana anunciou que não se recandidata a deputado nas eleições legislativas do final de Janeiro de 2022, revelou neste sábado que avisou António Costa que era “um erro” o “afunilamento” no PCP e que devia “ter falado com o PSD”.

Em entrevista ao Expresso, o actual presidente da Assembleia da República afirma que a dissolução não o surpreendeu.”Não é nada que não tivesse avisado que podia acontecer”, afirma.

“Há seis meses dei uma entrevista e disse que o Governo devia ser proactivo a negociar com os partidos de esquerda mas também a dialogar com o PSD. Porque uma crise política seria grave. Isto não se passou exactamente assim. E acho que estes seis anos foram uma experiência muito positiva de funcionamento de uma maioria que não era a habitual na Assembleia da República. Não conta apenas o momento como ela foi construída mas também o momento como acaba”, acrescentou ao semanário.

Segundo o socialista, António Costa fechou a porta ao PSD porque “quis dar um sinal, sobretudo ao PCP, de que podia ter confiança que o PS não faria qualquer aliança tipo Bloco Central”.

Agora, já com as legislativas à vista, Ferro Rodrigues defende que o “PS deve pedir o máximo de votos para ter um governo suportado por uma maioria do PS”. “Verificando-se a dificuldade de a atingir, deve dizer claramente que é normal que os partidos governem em coligação. É o que se passa em quase todos os países da Europa”, acrescentou ao Expresso.