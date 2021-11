CGTP encheu a Av. da Liberdade e endureceu a voz contra o Governo PS

A organização diz que estiveram 15 mil pessoas na manifestação nacional. Os socialistas, apesar de estarem de saída do Governo, foram o alvo principal das muitas críticas.

A Assembleia da República está em processo de dissolução, o Governo prestes a sair e as eleições legislativas estão já marcadas para 30 de Janeiro. Este fim de ciclo não impediu a CGTP de ter sair à rua com uma manifestação nacional que teve como principal alvo o executivo socialista. A secretária-geral da central, Isabel Camarinha, acusou-o mesmo de dar “a mão ao patronato” e de, em matéria laboral, convergir “com PSD e CDS e os seus associados do Chega e da IL”.