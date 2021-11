Militares e vacinas

No PÚBLICO de quarta-feira noticiou-se que mais de 1500 militares do Exército e da Marinha não estão vacinados. É o pior exemplo que podem dar à sociedade. Que se saiba há já dois casos de surtos em navios. Apoio quem proclama que quem contrair a covid tendo recusado a vacinação, deveria pagar por inteiro os tratamentos e internamentos. Não é justo que quem se vacina e usa máscara esteja em risco de adoecer por causa de irresponsáveis negacionistas. Não é justo que o SNS seja delapidado por haver quem se recuse a vacinar sem ter uma razão válida.

Domicília Costa, Vila Nova de Gaia

O aumento do ordenado mínimo

Na Concertação Social, Governo, patronato e organizações representativas do mundo laboral sentaram-se à mesa das negociações, a fim de discutirem o aumento do sempre debatido ordenado mínimo nacional. O Governo propôs 705 euros; o mundo laboral pediu mais um pouco, enquanto o patronato, livre e independente, continua a sentir-se indefeso e parco em recursos para aceitar tal aumento.

Os patrões só aceitam abrir os cordões à bolsa se receberem do Estado contrapartidas e subsídios mil, pois, para eles, os trabalhadores são um estorvo quando recebem, esquecendo-se que eles são as suas mais-valias e a melhor obra-prima que lhes mantêm o nível de vida que jamais quererão perder, sem nunca remunerarem devidamente.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

O “bairrismo” e o jargão

A ideia de mudar o Tribunal Constitucional para Coimbra, agora defunta, levantou muitas esperanças aos bairristas coimbrões. Direi que entre aqueles e os lisboetas centralistas... venha o diabo e escolha. Desespero tanto com a macrocefalia de Lisboa como com os regionalismos “microcéfalos”, isto porque ambos enfermam dum quase umbiguismo doentio que só gosta e defende o que é “nosso” (deles). O Presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, é um dos expoentes maiores dos últimos, mas está bem acompanhado. Por exemplo pelo ex-presidente do Tribunal Constitucional, Manuel da Costa Andrade (M.C.A.) - também ele coimbrão, pois então! - que escreve um “curioso” artigo no PÚBLICO de 16 de Novembro intitulado “Tribunal constitucional. Prestígio, metafísica e intendência”, de que relevo ser escrito eruditamente, com um jargão académico “rocócó” que contradiz aquilo que verbera, apelidando até de “herdeiros serôdios de Aristóteles” aqueles que aduziram a permanência do T.C. em Lisboa. Cinismo e impertinência. Pois não é M.C.A. muito mais barroco? Quanto ao sim à transferência do T.C. para Coimbra, M.C.A. não aduz nenhuma razão para isso no seu texto.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Convergências

Apoiar e convergir não são sinónimos e sim partes da estratégia com que um partido político sabe ou não ler a História. Passou já algum tempo sobre o chumbo do OE no dia 24 de Outubro e, em águas agitadas, continuo a sentir mal-estar crescente nos muitos que, como eu, acham clamoroso erro o que se passou. Tempos de convulsões e incógnitas: divisões à direita, ávida de um regresso à área do poder para o sempre desejado ajuste de contas com a Democracia de Abril e o Estado Social, a que se juntam novas ameaças de surto pandémico (agora que o pós-confinamento parecia sedimentar-se...) com horizonte de crescentes crises socio-laborais...

Pergunta-se: o impulso progressista de convergência que possibilitou o governo Costa-I não trouxe frutos, mesmo que insuficientes, e conquistas sociais importantes, ao devolver esperança às pessoas? Por isso, muito apreciei a carta aberta que José Cavalheiro aqui publicou há dias: “quando em 2015 o PS passou a convergir com os partidos à sua esquerda, foi capaz de governar em benefício de grande parte da população e do desenvolvimento do país”. Na mouche.

Vítor Serrão, Lisboa

Perguntas, não respostas

Todos querem respostas, mas só alguns querem fazer as perguntas certas? Nos jornais, nos cafés, e principalmente nas redes sociais, todos querem saber se o Chega vai crescer muito ou pouco, todos querem saber se é Rangel ou Rio que vai a eleições pelo PSD, todos querem saber se o líder do CDS tem ou não medo de Nuno Melo, todos procuram saber por que é que a selecção nacional joga um futebol pouco atractivo, todos querem saber se o país vai ou não voltar a fechar por causa da pandemia…

A raridade de perguntas certeiras é tal que, quando um jornalista faz uma pergunta digna desse nome a um treinador de futebol numa conferência de imprensa todos a destacam. Uma pergunta. Numa conferência de imprensa. Não era lá que deveríamos ouvir as principais e melhores perguntas? Faltam agora boas perguntas na política, e não a tentativa de se saber os estados de alma dos políticos. Isso não resolve os problemas que o país precisa de ver resolvidos.

Pedro Perdigão, Lousada