Aprender a lição dos Açores

O que se passa por estes dias prova que é muito difícil a um governo liderado pelo PSD ter qualquer tipo de entendimento programático coerente com o Chega.

Para evitar que o leitor chegue ao fim deste texto com a sensação de que só o escrevi para me vangloriar de a realidade me ter dado razão, mais vale dizê-lo já a abrir: sim, a realidade deu-me razão. Digo-o sem presunção, porque não é propriamente um feito glorioso. Neste caso, ter razão era fácil. Muitas outras pessoas também a tiveram.