“Zangado” com veredicto de Kenosha, Biden apela ao respeito pela justiça

O Presidente dos Estados Unidos incluiu-se entre os norte-americanos que se sentiram “zangados e preocupados” com a decisão do tribunal de Kenosha de absolver Kyle Rittenhouse, que em Agosto de 2020 matou duas pessoas e feriu outra com uma espingarda de assalto, mas pediu respeito pela decisão do júri e o funcionamento da justiça. Apelando ainda, a que os protestos sejam pacíficos, porque “violência e destruição de propriedade não têm lugar” na democracia dos EUA.

“Embora o veredicto em Kenosha deixe muitos americanos zangados e preocupados, eu incluído, devemos reconhecer que o júri falou”, escreveu Joe Biden num comunicado divulgado na noite de sexta-feira (madrugada de sábado em Portugal), onde voltou a lembrar que se candidatou para unir os Estados Unidos e ajudar a curar as feridas do país, mas que isso não se consegue de um momento para o outro.

“Candidatei-me com a promessa de unir os americanos, porque acredito que aquilo que nos une é muito maior que aquilo que nos separa. Sei que não vamos curar as feridas do nosso país do dia para a noite, mas continuo firme no meu compromisso de fazer tudo o que está ao meu alcance para assegurar que todos os americanos são tratados da mesma forma, com justiça e dignidade, aos olhos da lei”, afirma o chefe de Estado norte-americano no comunicado.

Depois de recomendar contenção e pacifismo àqueles que pretendam demonstrar como estão “zangados e preocupados” com a absolvição de Rittenhouse, que apareceu num protesto armado com uma espingarda semiautomática e alegou legítima defesa para justificar ter assassinado duas pessoas a tiro e ferido outra, o Presidente norte-americano afirmou que a Casa Branca e as autoridades federais ofereceram ajuda ao governo do Wisconsin para o que der e vier.

“A Casa Branca e as autoridades federais têm mantido contacto com o gabinete do governador [Tony] Evers para nos preparamos para qualquer consequência deste caso e falei com o governador esta tarde [de sexta-feira] para oferecer apoio e toda a ajuda que precisem para manter a segurança pública”, refere o comunicado.