Covid-19: autoridades austríacas detêm três jovens que planeavam emboscar e deitar fogo a polícias

Três jovens de Linz admitiram à polícia que tinham como plano, para as manifestações deste sábado contra o novo confinamento na Áustria por causa da covid-19, emboscar polícias e deitar-lhes fogo. Segundo as autoridades, os dois adolescentes e o jovem de 20 anos fazem parte de um grupo que vem provocando constantemente a polícia no Sul de Linz nas últimas semanas.