Não é apenas Xi: os demónios da América estão em casa

Na reunião plenária do comité central do Partido Comunista Chinês, na semana passada, o Presidente Xi Jinping reafirmou o desígnio da China se tornar na superpotência do século XXI. Por trás desta meta está a convicção de que os Estados Unidos entraram numa rota de inexorável declínio. Muitas peripécias da política americana encorajam esta visão. Olhando para as chamadas “condições objectivas”, a América teria o futuro do seu lado.