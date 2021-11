Ainda há tempo para salvar a estação central de Coimbra?

Com o horizonte do fim do serviço ferroviário no centro da cidade de Coimbra, substituído por autocarros eléctricos com o pomposo nome de “metrobus”, há na cidade um movimento que pretende salvar a estação central da cidade. Neste Sobre Carris ouvimos o urbanista Luís Neto do Movimento Cívico pela Estação Nova (Coimbra-A). Em análise está também os impactos do chumbo do OE 2022 na ferrovia.

Siga o programa Sobre Carris no Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

Para descobrir outros podcasts, subscreva gratuitamente a newsletter Subscrito, com novidades e recomendações para trazer nos ouvidos.