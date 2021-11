Prova de azeites: “É fascinante tanta diversidade”

Inês Castel-Branco, Joana Vasconcelos, Clara de Sousa, Miguel Poiares Maduro e Fernando Alvim. Cinco convidados da Fugas que se preocupam com o gosto à mesa e que nunca tinham participado numa prova técnica com azeites bons e azeites defeituosos. Ficaram surpreendidos com a riqueza de aromas e sabores e chamaram nomes desagradáveis a um azeite que está por aí à venda.