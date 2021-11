A nova Pousada de Portugal no Porto celebra a Rua das Flores: tem camélias e pedras cheias de história

Situa-se na Rua das Flores e fez questão de abraçá-las, as flores: somos recebidos sob camélias e caminhamos sobre elas, nos quartos. É a nova Pousada de Portugal, bem no centro do Porto, que alia a história aos confortos (e caprichos) modernos e quer estar de portas abertas à cidade.

Há um grupo de franceses a espreitar as janelas amplas e as exclamações são entusiásticas. Andávamos a perscrutar os números nas fachadas renovadas e, afinal, é o pequeno aglomerado que nos indica que chegámos ao sítio certo. Em plena Rua das Flores que já anoitece na primeira semana de mudança de hora, as luzes acendem-se mais cedo e o Pestana Pousada Porto – Rua das Flores não é excepção: as paredes de granito, os sofás que prometem conforto, o balcão de pedra são como um farol. Ao contrário do grupo, entramos como uma traça buscando a luz.