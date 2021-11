Milan perde e fica com liderança em risco

Depois de um início quase perfeito, o AC Milan perdeu neste sábado pela primeira vez na Série A italiana e ficou com a liderança em risco. Na viagem a Florença, os “rossoneri” perderam com a Fiorentina por 4-3 e ficaram à mercê do Nápoles, que vai neste domingo ao Giuseppe Meazza defrontar o Inter Milão. Uma vitória ou um empate frente ao campeão italiano deixa a formação napolitana sozinha na frente do campeonato.

O ganês Alfred Duncan inaugurou o marcador aos 11’ e, antes do intervalo, já em tempo de compensação, Riccardo Saponara fez o 2-0 para a Fiorentina. Já na segunda parte, Vlahovic fez o 3-0 para a equipa da casa e o jogo parecia mais do que decidido. Até ao momento em que Zlatan Ibrahimovic apareceu para dar ao jogo uma dose extra de incerteza.

O avançado sueco de 40 anos reduziu para 3-1 aos 62’ e, cinco minutos depois, fez o 3-2, após uma bela jogada de Theo Hernández pela esquerda. O bis de Zlatan deu alguma energia ao AC Milan (que teve Rafael Leão em campo até aos 80’), mas a Fiorentina conseguiu recuperar alguma tranquilidade no jogo com o segundo golo de Vlahovic aos 85’. Nos instantes finais, o AC Milan ainda conseguiu reduzir para 4-3, graças a um autogolo de Venutti, mas o jogo acabou logo a seguir.