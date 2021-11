Liverpool acabou com a alegria do Arsenal

Já há muito tempo que os adeptos do Arsenal não se sentiam tão bem com a sua equipa como agora, com a liderança segura de Mikael Arteta a conduzir os “gunners” a uma série de invencibilidade. Mas a alegria dos adeptos da formação londrina conheceu neste sábado uma violenta interrupção em Anfield. O Arsenal foi completamente arrasado pelo Liverpool, triunfante por 4-0 neste “clássico” da 12.ª jornada da Premier League inglesa.

Este foi um excelente ensaio do Liverpool para a recepção ao FC Porto na próxima quarta-feira, a contar para a Liga dos Campeões, sendo que é expectável que Klopp faça alguma gestão dado os “reds” já terem garantida a qualificação para os “oitavos” como primeiro classificado do agrupamento.

Foi um jogo de sentido único apesar de não ter havido golos durante quase toda a primeira parte. E, enquanto o jogo esteve empatado, até Arteta e Jurgen Klopp se envolveram numa rara troca de palavras e quase chegaram a vias de facto após uma falta - tiveram de ser separados pelas respectivas equipas técnicas.

Depois, bastou entrar o primeiro para as defesas do Arsenal (que teve Nuno Tavares de início) quebrarem. Depois de ter tido um par de oportunidades, Sadio Mané abriu o activo aos 39’ após passe de Alexander-Arnold, e, após desbloquear o jogo, os “reds” carregaram em cima dos londrinos.

Aos 52’, um passe desastrado de Nuno Tavares deixou a bola à mercê de Diogo Jota e o internacional português tirou dois do caminho antes de fazer o 2-0, naquele que foi o seu sexto golo da época. Mo Salah também deixou a sua marca no jogo aos 73’ (assistência de Mané) e o japonês Minamino fechou as contas do jogo aos 83’.

Esta vitória deixou o Liverpool com 25 pontos, menos quatro que o líder Chelsea, que bateu neste sábado o Leicester City por 0-3. Já o Arsenal fica no quinto lugar, com 20 pontos, apenas mais um que o Wolverhampton de Bruno Lage, vencedor sobre o West Ham por 1-0 graças a um golo de Jiménez.