Lewis Hamilton garante pole no GP Qatar

Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou, este sábado, a 102.ª pole position da carreira e a primeira na estreia da Fórmula 1 no Grande Prémio do Qatar, 20.ª e antepenúltima prova do Mundial, confirmando o bom momento do piloto britânico, que registou o tempo de 1m20,827s no circuito de Losail, batendo o líder do campeonato, Max Verstappen (Red Bull), por 0,455s, e o companheiro de equipa Valtteri Bottas, por 0,651s.

Pierre Gasly (Alpha Tauri) e Fernando Alonso (Alpine) foram os mais rápidos do resto do pelotão, com o francês a terminar a qualificação com um pneu rebentado, interferindo na luta pela pole, apesar de Hamilton obtido um tempo impressionante, que Verstappen e Bottas dificilmente igualariam.

Sergio Pérez (Red Bull), que se debateu com problemas na asa traseira durante as sessões de treino, acabou eliminado na segunda qualificação, conseguindo o 11.º tempo, o que deixa a escuderia austríaca em clara desvantagem para a discussão com a Mercedes.