Borussia vence antes da visita a Alvalade

Está relançada a luta pelo título na Alemanha. Depois da inesperada derrota do Bayern Munique no dia anterior em Augsburgo, o Borussia Dortmund aproveitou essa surpresa na totalidade, derrotando em casa o Estugarda por 2-1 na 12.ª jornada da Bundesliga alemã. Com esta combinação de resultados, a formação bávara ainda é líder, agora com apenas um ponto de vantagem sobre o Borussia.

A poucos dias de ir a Alvalade para defrontar o Sporting num jogo decisivo da Liga dos Campeões, o Borussia não teve vida fácil perante o antepenúltimo classificado da Bundesliga. Já com Raphael Guerreiro, mas ainda sem Erling Haaland, o Borussia só conseguiu marcar na segunda parte, por Malen, após assistência do internacional português.

Pouco depois, Massino empatou para o Estugarda (63’) e tudo parecia encaminhar-se para o empate, mas o golo da vitória acabaria por aparecer aos 85’, por Marco Reus.