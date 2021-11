O Barcelona de Xavi já ganha

Na estreia do seu novo técnico, os “blaugrana” triunfaram no derby da Catalunha frente ao Espanyol.

O Barcelona precisava de alguma coisa para mudar a sua narrativa desta época, uma época em que perdeu Lionel Messi e tem acumulado derrotas. Despediu Koeman e contratou Xavi Hernández para ver se alguma coisa muda, para perceber se o ele é tão genial como treinador como era nos seus tempos que mandava no meio-campo de uma das melhores equipas de sempre. Ainda é cedo para saber se Xavi vai conseguir mudar a narrativa, mas já conseguiu meter o Barcelona a ganhar no seu jogo de estreia, com um 1-0 no derby da Catalunha frente ao Espanyol.

Foi só o primeiro jogo – e o segundo será daqui a uns dias, de novo em Camp Nou, frente ao Benfica, a contar para a Liga dos Campeões -, mas já deu para ver que Xavi quer um estilo parecido com o do Barcelona do seu tempo, de bola no pé, mas mais rápido na progressão. Ainda com alguns antigos colegas na equipa (Piqué, Busquets e Alba), o novo treinador deu a titularidade a um jovem de 17 anos da cantera chamado Ilias Akhomach, um extremo, para fazer companhia no ataque a Memphis Depay e Gavi.

Durante a primeira parte, os “blaugrana” viveram no meio-campo do Espanyol, mas sem ameaçar a baliza do veterano Diego López. Só na segunda parte, é que os homens de Xavi fizeram o marcador funcionar. Logo no primeiro minuto, Memphis caiu na área do Espanyol após um lance com cabrera. O árbitro marcou penálti e não mudou a sua decisão, apesar de múltiplas repetições mostrarem que o defesa do Espanyol não tocou no avançado do Barça. Foi o próprio avançado neerlandês quem avançou para a marca dos 11 metros e converteu o castigo em golo.

O Espanyol foi em busca do empate e teve várias oportunidades para o fazer, com Raul de Tomás a dar muito trabalho aos defesas adversários, mas sem a pontaria necessária para bater Ter Stegen e mudar o rumo do jogo.

Depois de quatro jogos sem vencer na liga espanhola (dois empates e duas derrotas), o Barcelona voltou às vitórias, mas continua bem longe da frente, com 20 pontos, a oito do líder Sevilha, que conseguiu salvar um empate (2-2) na recepção ao Alavés. Os andaluzes estiveram a perder até aos 90’, mas um golo de Rakitic no tempo de compensação nivelou o resultado. A equipa de Lopetegui pode, no entanto, perder a posição cimeira dependendo do que o Real Madrid (que está um ponto atrás) fizer este domingo no campo do Granada.

Também no limite foi o triunfo do Atlético Madrid por 1-0 no Wanda Metropolitano frente ao Osasuna. O visitante basco conseguiu levar o nulo quase até ao fim, mas um golo do ex-FC Porto Felipe após passe de Ferreira-Carrasco deu o triunfo aos “colchoneros”, que seguem no quarto lugar, com 26 pontos.