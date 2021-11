Vacinação anticovid-19 evitou desde Maio 2300 óbitos e 200 mil infecções

O epidemiologista Henrique Barros estima que a vacinação contra a covid-19 evitou desde Maio 2300 óbitos e 200 mil infecções. A estimativa foi revelada esta sexta-feira no Infarmed, em Lisboa, numa reunião que juntou políticos e peritos.

Segundo o investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, a vacinação permitiu evitar também 135 mil dias de tratamento em enfermaria e 55 mil dias em unidades de cuidados intensivos.

O especialista analisou o número de casos, internamentos, cuidados intensivos e mortes dos últimos meses: em 2021, estes números são menores do que os observados em períodos homólogos em 2020.

“Há o desenho de um quadro inequívoco de uma apresentação sazonal e em que se adivinha muito bem a transformação endémica deste nosso contacto com o vírus da covid-19. O segundo aspecto é que há uma diferença entre o que aconteceu no primeiro [2020] e segundo ano [2021]: essa diferença é essencialmente marcada pelo processo de vacinação, que permite explicar muito a diferença que vemos nestas curvas”, explicou.

Como se posiciona Portugal na União Europeia? “Os países que vacinam pouco aumentaram a mortalidade por covid-19. Vemos muito bem que a situação portuguesa, nos casos e mortes, se encontra muito melhor do que se encontrava há um ano, comparativamente com os outros e consigo próprio”.

Henrique Barros usou o dia 15 de Novembro para comparar a diferença da pandemia entre 2021 e 2020. Quais as diferenças em comparação com o ano passado? Há menor número de casos, as pessoas com 80 ou mais anos já não são os mais atingidos pelo vírus e a incidência do vírus nas crianças abaixo dos dez anos ultrapassou a da população mais vulnerável.