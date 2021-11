Idas à urgência por infecção respiratória são quase o triplo do que há um ano

As urgências dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde estão a receber, nesta altura, quase três vezes mais doentes com infecções respiratórias do que em Novembro de 2020. Segundo os dados disponibilizados no site do SNS, entre 8 e 14 de Novembro, estes serviços receberam 6591 doentes com infecções respiratórias, incluindo casos de covid-19. Na mesma semana do ano anterior, foram registados 2279 episódios das mesmas patologias, um número bastante abaixo do contabilizado agora.