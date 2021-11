Governo reconhece problema com listas de espera e reforça consulado em Londres

Os serviços de atendimento do Consulado-Geral de Portugal em Londres vão ser reforçados com mais quatro funcionários, já a partir de 1 de Dezembro. A garantia foi dada ao PÚBLICO pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, e pretende responder às constantes reclamações da comunidade portuguesa no Reino Unido, face aos tempos de atendimento daquele posto consular.