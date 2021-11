Euromilhões: conheça a chave vencedora desta sexta-feira

A chave vencedora do concurso 093/2021 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 22 — 26 — 38 — 47 — 50 e pelas estrelas 2 e 6.

Nenhum apostador acertou na chave vencedora, pelo que o próximo sorteio terá um jackpot de 145 milhões de euros.

O segundo prémio, no valor de 493.896,80 euros, saiu a dois apostadores no estrangeiro. Em Portugal, quatro apostadores conquistaram o quarto prémio, no valor de 1467,51 euros.

Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados no site dos Jogos Santa Casa.