Covid-19. Crianças abaixo dos nove anos são o grupo etário com maior incidência

Portugal encontra-se na “quinta fase pandémica”, mas que está a ter um menor impacto na mortalidade e nas hospitalizações do que as anteriores, disse Pedro Pinto Leite, da Direcção-Geral da Saúde, esta sexta-feira, na reunião entre peritos e políticos no Infarmed.

A incidência da covid-19 aumentou e tem “tendência crescente”, encontra-se concentrada na população mais jovem: o grupo etário com maior incidência é o abaixo dos nove anos, que é caracterizado por não ter a cobertura vacinal. Segue-se a população dos 20 aos 29 anos e dos 30 aos 39 anos. Todos os grupos etários têm uma tendência crescente, menos o acima dos 80 anos.

Pedro Pinto Leite sugere que a estabilização do número de casos na população acima dos 80 anos pode ser já um reflexo da administração das doses de reforço da vacina.

O especialista apresentou outras características da nova vaga da pandemia:

Não existe uma grande diferença de novos casos entre o sexo masculino e feminino, mas esta diferença tem vindo a aumentar ligeiramente ainda que muito particularmente em alguns grupos etários, como o dos 20 aos 29 anos;

É na região do Algarve onde a incidência é mais elevada, seguida da região Centro e da Madeira, todas acima de 240 casos por 100 mil habitantes;

Lisboa e Vale do Tejo, Algarve, Norte e Açores têm uma incidência menor do que a média nacional. Todas as regiões apresentam uma tendência crescente na incidência, com variações superiores a 10%.

“Tivemos quatro grandes fases pandémicas e Portugal encontra-se na quinta fase pandémica, até ao momento com impacto na gravidade e mortalidade inferior a fases anteriores, ainda que mereçam alguma atenção especial. Encontramo-nos com 203 casos por 100 mil habitantes, com uma tendência crescente e com uma variação de mais de 47% relativamente ao período homólogo”, disse.

O especialista avançou que foram feitos 267 mil testes à covid-19 na última semana, um número superior às últimas três semanas. Há um aumento da taxa de positividade (número de casos positivos dentro do total de testes feitos) acima do valor de referência do ECDC de 4%.

Quem está internado com covid-19? Continua a ser a população acima dos 60 anos

O especialista da DGS explicou que se tem observado um aumento do número total de doentes internados, com 523 casos internados nos hospitais à data de ontem, o que corresponde a mais 37% do que no mês passado. Existiam 72 casos em unidades de cuidados intensivos (variação de mais 12%).

Quem está internado com covid-19 neste momento? O especialista avança que continuam a ser sobretudo pessoas dos grupos etários entre os 60 e os 79 anos, seguidos do grupo acima dos 80 anos. “Temos observado uma ligeira subida do grupo etário entre os 40 e os 60 anos”, diz.

Nos cuidados intensivos tem sido observada uma estabilização em todos os grupos etários, à excepção do grupo dos 60 e 70 anos, em que se observa um ligeiro crescimento nas últimas semanas.