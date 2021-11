Rui Rio: “Acho que estou à frente de Rangel porque aqueles que votam a mando do aparelho são menos do que os que votam pela sua cabeça”

É líder do PSD desde 2018 e sê-lo-á até pelo menos 27 de Novembro, dia das eleições internas do partido. Aos 64 anos, Rui Fernando da Silva Rio estava pronto para concorrer a legislativas pela segunda vez quando Paulo Rangel se atravessou no seu caminho. Neste P24 ouvimos um excerto da entrevista a Rui Rio, numa entrevista conduzida por Sónia Sapage e Sofia Rodrigues.

