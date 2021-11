Belém e São Bento sintonizados: medidas restritivas mais “moderadas” devem voltar

A semanas de haver um Parlamento com poderes limitados e com uma nova onda de casos covid-19 no horizonte, os especialistas em saúde pública, parceiros sociais e responsáveis políticos voltam a encontrar-se esta sexta-feira, no Infarmed. E ainda que o estado de emergência esteja afastado nesta fase, crescem os sinais – quer de Belém, quer de São Bento – de que haverá novidades para travar uma nova vaga. A preocupação com a terceira dose da vacina também deverá ser uma das preocupações em debate.