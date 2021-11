AR aprova por unanimidade inibição do cargo até dez anos para funcionários públicos e políticos corruptos

Era o diploma com mais trabalho de rendilhado para fazer mas acabou por ser aprovado por unanimidade: o Parlamento aprovou nesta sexta-feira em votação final global parte do pacote anticorrupção que prevê as penas de prisão e as penas acessórias para políticos, funcionários e altos cargos públicos — que permitem que possam ser proibidos de exercer o cargo durante um período de até dez anos — mas também as benesses para os arguidos que denunciem o crime ou colaborem activamente para a descoberta da verdade. E ainda as penas para os administradores de sociedades comerciais que cometam um crime de recebimento ou oferta indevidos de vantagem ou de corrupção.

O texto final fora cozinhado pelo PS e pelo PSD na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Há uma longa lista de alterações às regras em vigor para a lei sobre os crimes da responsabilidade de titulares de cargos políticos, para a lei que estabelece medidas de combate à corrupção e criminalidade económica e financeira, para a lei da responsabilidade penal por comportamentos susceptíveis de afectar a verdade, a lealdade e a correcção da competição e do seu resultado na actividade desportiva; para a lei penal de corrupção no comércio internacional e no sector privado; para o Código Penal e o Código de Processo Penal e ainda para o Código das Sociedades Comerciais.

Eis algumas das principais alterações comuns a todos estes regimes: