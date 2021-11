Adeus, Mick Rock, o fotógrafo que imortalizou Ziggy Stardust

Mick Rock, conhecido como "o fotógrafo dos anos 1970", faleceu esta quinta-feira. O londrino Michael David Rock suspeitava, desde cedo, graças ao seu nome de baptismo, que o seu percurso se cruzaria com o estilo de música homónimo. "Sempre soube que esta era a vida que me estava destinada", afirmou no documentário Shot! The Psycho Spiritual Mantra of Rock, lançado em 2016. "O meu destino era muito claro, olhando para trás. Especialmente devido ao meu nome, Mick Rock. Foi um bom timing [para o ter]. Segui o meu instinto. Sabia do que gostava: dos bons, dos maus e dos perversos. Convivi com muita gente especial e a câmara é que me guiou. Nunca pensei duas vezes."

David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Syd Barrett, Queen, Sex Pistols, The Ramones, Blondie são alguns dos artistas que fotografou durante a década de 70 e que o tornaram num ícone para a indústria musical que, nas décadas seguintes, não lhe virou as costas: Lenny Kravitz, The Black Keys, Daft Punk, Motley Crue, Flaming Lips, Kings of Leon, Queens of The Stone Age estão entre os que retratou mais recentemente.