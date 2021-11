Os crimes nos jornais

Murder in our Midst – Comparing Crime Coverage Ethics in na Age Of Globalized News (Oxford University Press – 2021) compara o modo como, nos diferentes países, a polícia e a justiça criminal se relacionam com os media e a forma como estes transmitem as informações que recolhem.

Os eventos criminais, sejam eles os crimes passionais ou os crimes de colarinho branco, são sempre acompanhados, com muito interesse, por uma grande parte da população de qualquer país e, sobre esta matéria, as académicas do outro lado do Atlântico Romayne Smith Fullerton e Maggie Jones Patterson publicaram recentemente um livro, Murder in our Midst – Comparing Crime Coverage Ethics in na Age Of Globalized News (Oxford University Press – 2021), em que estudam e discorrem sobre o modo como, nos diferentes países, a polícia e a justiça criminal se relacionam com a comunicação social e a forma como esta transmite ao público as informações que recolhe.