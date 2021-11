Educação, as escolas e os professores

Tenho lido atentamente as notícias sobre a situação actual da Educação, das escolas e dos professores. Sobre o envelhecimento e as altas percentagens de professores a entrarem na reforma, agora e nos próximos anos; sobre a ausência de candidatos nos cursos de formação de professores, sobre as dificuldades de recrutamento em várias áreas disciplinares, sobre uma profissão que não é atractiva nem valorizada, sobre a enorme carga burocrática que há muito foi imposta aos professores, sobre as dificuldades de colocação, sobre a autonomia das escolas... E também sobre as modalidades encontradas ou a encontrar para garantir a entrada de novos professores sem a devida formação pedagógica mas com qualificação académico-científica.

E, neste cenário desolador mas previsível (se quem de direito, tivesse olhado para a situação com atenção, conhecimento e competência), não posso deixar de me lembrar do que aconteceu em 2008. A ministra da Educação era Maria de Lurdes Rodrigues, que implementou medidas na organização das escolas e na carreira docente, entre outras. Essas medidas viriam a ter um impacto profundamente negativo na vida das escolas e dos professores, e também, inevitavelmente, dos alunos. Ficou uma frase de Maria de Lurdes Rodrigues, que desde então tem ganho um significado premonitório, determinante e arrasador: “Perdi os professores mas ganhei a população”.

Não devemos esquecer nem ignorar.

Alexandra Cristovão, Lisboa

Desrespeitaram os professores e agora estão aflitos

Não sou professor mas a verdade tem de ser dita. Os professores começaram a ser desrespeitados quando Maria de Lurdes Rodrigues era ministra da Educação, entre 2005 e 2009. Foi graças a ela que muitos quiseram a reforma antecipada, dada a forma como eram tratados e como lhes era retirada, pelo próprio governo, autoridade perante os alunos. Em função disso muitos alunos universitários deixaram de considerar a via ensino como algo em que valia a pena apostar e, consequentemente, a carreira de professor passou a ter cada vez menos interessados nela e passados 15 anos os resultados estão à vista. Não há professores em número suficiente e, em muitos casos, são colocados a dar determinadas disciplinas pessoas que têm a habilitação mínima. O futuro pode ser catastrófico em termos de falta de professores. É necessário, urgentemente, valorizar a carreira. Doutra forma, o número de alunos sem professores verdadeiramente habilitados, aumentará substancialmente e colocará em perigo a competência futura de muitos estudantes.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Mobilidade anti-mobilidade

Há algo que não está a fazer sentido nas nossas cidades, em concreto em Lisboa. Temos meios inovadores destinados a aumentar a mobilidade sustentável (as modernas trotinetas e bicicletas eléctricas), mas que, por sua vez, estão muitas vezes a reduzir e a prejudicar a mobilidade primordial numa cidade, que é a dos peões, pela forma indisciplinada e agressiva como estão demasiadas vezes a funcionar. As autoridades municipais têm urgentemente de regular e disciplinar a forma como aqueles meios estão a ser utilizados: trotinetas e bicicletas ostensivamente (e propositadamente) colocadas no meio dos passeios, circulando sem cuidado entre os peões, não respeitando sinais de trânsito, semáforos, nem passadeiras de peões.

O uso de meios de deslocação não utilizadores de combustíveis fósseis tem de continuar a ser incentivado nas cidades, o primeiro dos quais é andar a pé, forma de deslocação que tem que ser privilegiada e protegida. Muitos nos regozijamos, depois de muitos anos de persistência, com o aumento do uso de bicicletas nas deslocações habituais. As bicicletas lutaram e continuam a lutar por ser respeitadas pelos automóveis. Mas por sua vez, bicicletas, trotinetas e afins têm que respeitar o peão. Não sei o que estão as autoridades a fazer neste sentido mas, avaliando pelos resultados, têm de fazer muito melhor, pois a indisciplina reinante não é socialmente sustentável.

Carlos Meira, Lisboa

A transferência do Tribunal Constitucional

Não posso deixar de felicitar vivamente Manuel da Costa Andrade pelo excelente texto intitulado “Tribunal Constitucional. Prestígio, metafísica e intendência” dado à estampa no PÚBLICO A 16 de Novembro. A hipocrisia, a duplicidade e a pusilanimidade do Partido Socialista ficaram patentes nas artimanhas que levaram à morte do projecto legislativo relativo à transferência do TC para Coimbra. Como escreveu Costa Andrade - e muito bem - trazendo à colação o grande Eça – e não só - “sob o manto diáfano da fantasia da abstenção a nudez crua do voto contra”.

António Cândido Miguéis, Vila Real