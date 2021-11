Os finalistas do Prémio Oceanos e o que Reni Eddo-Lodge, Juan Gabriel Vásquez e Daniel Markovits têm para nos contar

Os dez finalistas do Prémio Oceanos de literatura em língua portuguesa foram anunciados esta quinta-feira. A poesia de Pedro Eiras e romances de Gonçalo M. Tavares, Mia Couto e Luís Cardoso estão entre os escolhidos. Mas também está na lista o romance O Avesso da Pele, do escritor Jeferson Tenório, que está nomeado para todos os importantes prémios literários no Brasil e foi um dos convidados do Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo.

Daniel Markovits, professor de Direito na Universidade de Yale, nos EUA e director-fundador do Centro de Estudos de Direito Privado, veio a Lisboa participar na Conversa sobre o Futuro da Igualdade, na Fundação Gulbenkian. Há dois anos publicou o livro The Meritocracy Trap, em que denuncia que o ideal meritocrático criou uma elite, uma nova aristocracia baseada no investimento que é feito na educação, e numa interessante conversa com a jornalista Bárbara Wong afirma que a pandemia veio piorar a situação.

Na cerimónia que deu o pontapé de saída das comemorações do centenário de José Saramago, o Presidente da República concedeu-lhe postumamente o grande-colar da Ordem de Camões e a escritora espanhola Irene Vallejo fez um elogio da leitura. Nesse dia, alunos de centenas de escolas, a maioria das quais do ensino básico, leram em simultâneo, A Maior Flor do Mundo, um conto infantil do escritor. Aqui podem ver o vídeo realizado pela Carolina Pescada.

Soube-se também que as Conferências do Nobel: Emergências Saramaguianas trarão a Lisboa, durante o próximo ano de comemorações do Centenário de José Saramago, a escritora polaca Olga Tokarczuk, a Nobel da Literatura 2018 entre os convidados que irão abordar temáticas que o Nobel da Literatura português tratou na sua literatura. E que “Viagem a Portugal Revisited” inclui uma plataforma que traça as rotas de José Saramago no livro Viagem a Portugal e vai convidar autores a refazer esses percursos.

Camilo Soldado foi perceber como é que os alunos lêem hoje José Saramago para chegar à conclusão que o sistema de ensino a obra do Nobel da Literatura português enfrenta o mesmo desafio que a restante literatura: o tempo e atenção dados à leitura. Mas há outros, como José e Ana Cláudia que o descobriram quando tinham 17 ou 18 anos e nunca mais quiseram deixar de o ler. Dedicam horas de estudo a José Saramago e, quanto mais escavam, mais descobrem o génio, conta-nos Mariana Durães.





Antes do colombiano Juan Gabriel Vásquez escrever o romance Olhar para Trás, que tem como protagonista Sergio Cabrera, cineasta colombiano, realizador de mais de 20 filmes, 71 anos, burguês, ex-gerrilheiro formado na China com a doutrina de Mao, os dois homens não eram amigos. Conheciam-se, falavam-se, e era isso. “Quando comecei a falar com Sergio, em 2013, foram precisas poucas conversas para perceber que era como se estivesse a falar com um livro meu”, contou o escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez à jornalista Isabel Lucas.

"No ano passado tornei-me a primeira autora britânica negra a atingir o topo de best-sellers desde que essa contagem [feita pela Nielsen Bookscan] existe há 20 anos. Seria inconcebível, há poucos anos, uma autora a escrever sobre racismo ser o número um de best-sellers no Reino Unido — é um bom indicador sobre a forma como as coisas mudaram", contou a escritora britânica Reni Eddo-Lodge à jornalista Joana Gorjão Henriques. Reni escreveu Porque deixei de falar com brancos sobre raça depois de um post no seu blogue em 2014 ter provocado um rol de reacções, tornando-o viral. Mamadou Ba escreveu o prefácio da edição portuguesa e pode lê-lo no Leituras.

No Ípsílon desta semana a jornalista Ana Sá Lopes entrevista o escritor Mário de Carvalho por causa do seu mais recente livro, De Maneira Que é Claro.... E o jornalista e crítico literário Mário Santos esteve a ler Pão Seco, o livro mítico de Muhammad Chukri a que dá cinco estrelas.

O primeiro thriller de Ken Follett chegou às livrarias nesta quarta-feira. No Leituras pode ler o Prólogo de Nunca.

Até para a semana.