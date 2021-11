Este grito de luto ficará a ecoar nos nossos ouvidos

É o nosso coup de foudre: Contado pela Minha Mãe, a intensa e magnífica criação do coreógrafo libanês Ali Chahrour, a 24 e 25 de Novembro, no D. Maria II integrado no Festival Alkantara. Espectáculo de canções e de dança, onde não se dança, sobre o amor dentro das células familiares, ligada à perda que as mães libanesas experimentam ligada a filhos mortos ou desaparecidos em situações de guerra ou que ficam por esclarecer...

Gonçalo Frota viu a peça em Bruxelas, onde conversou com Chahrour. O que escreve nas nossas páginas é um retrato pungente de uma cidade, de um povo num momento das suas vidas.

Depois de ter passado meses a desenterrar dolorosas histórias familiares ligadas à perda, de ter partilhado descompressões de choro com a equipa nos intervalos dos ensaios devido à matéria com que trabalhavam, de se ver obrigado a montar a peça com 30% do orçamento — porque o valor restante estava congelado no banco, devido à crise financeira em que o Líbano se vê mergulhado — e de de se ter confrontado com a decisão de um dos intérpretes (hesitante entre dançar ou continuar a sua formação como soldado-mártir), depois de tudo isto houve ainda a explosão do porto de Beirute em Agosto de 2020 e o surgimento da pandemia. O Gonçalo garante que um grito de um luto ficará a ressoar nos nossos ouvidos...

Jaime Fernandes (1900-1969), pastor beirão, aos 38 anos foi internado no Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda, em Lisboa, com um diagnóstico de esquizofrenia paranóica. Aí viveu o resto dos dias. Nos últimos desses anos, a partir de 1965, provavelmente motivado pelos seus terapeutas, começou a desenhar, representando em traços obsessivos e cores vivas um mundo povoado por estranhas cabeças e formas, tanto de homens como de animais, e também uma mistura de ambos.

Em 1974, um filme da dupla António Reis-Margarida Cordeiro, Jaime, veio revelar ao mundo essa obra, que depressa subiria à galeria da história da arte bruta.

É essa obra que agora pode ser (re)descoberta e admirada numa exposição no Centro de Arte Oliva, em S. João da Madeira, à qual a curadora Andreia Magalhães deu o título Vi uma cadela minha com lobos. E é essa passagem dos corredores de uma instituição psiquiátrica às galerias de arte que é contada por Sérgio Andrade e Catarina Gomes. Catarina, aliás, é autora de um livro, Coisas de Loucos-O que eles deixaram no manicómio (edições Tinta-da-China, 2020), em que a história de Jaime é uma das oito de antigos doentes do Bombarda.

Na povoação de onde Jaime foi trazido, ainda há quem se lembre de ele ser “o tolo da aldeia” que um dia quase bateu no padre.

Eis as palavras de Caetano numa conversa por escrito com Nuno Pacheco sobre a sua última obra-prima, Meu Coco, lançada exclusivamente nas plataformas digitais e sem data prevista para uma edição física

Augusto M. Seabra está extasiado com Aura, Related Rocks, Marea​ do finlandês Magnus Lindberg (n. 1958), "sem margem para dúvidas, um dos maiores compositores contemporâneos" (tem tido uma presença regular nas instituições musicais portuguesas, sobretudo na Casa da Música onde já foi compositor em residência). A aura de Magnus? Um extraordinário domínio dos meios orquestrais (“o meu instrumento favorito é a orquestra”, afirma ele) e um sentido da energia inexcedível.

First Reformed já tinha sido um dos melhores filmes de 2017. The Card Counter é um dos melhores de 2021. Paul Schrader em forma. Um homem, uma missão e a autodisciplina que se impõe para a levar a cabo. Neste caso é um jogador de poker, interpretado por Oscar Isaac. Mas podíamos dizer o mesmo do Travis Bickle de Taxi Driver.

Deixo-vos a ler a entrevista de Ana Sá Lopes a Mário de Carvalho. De maneira que é claro... é o último livro de um escritor que atravessou todos os géneros e agora publica estas micro-memórias, reminiscências quase telegráficas da sua vida pessoal, política e literária. As histórias, algumas trágicas, outras deliciosas, são marcadas pela reserva de quem acha que sempre foi “puxado pelos outros, pelas circunstâncias”