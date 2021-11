Tempo de erguer a taça

O fim de mais uma jornada (pouco gloriosa para Portugal, no caso) do calendário das selecções coincide com o regresso às rotinas do futebol de clubes e, por cá, às eliminatórias da taça. O Sporting já cumpriu os mínimos diante do Varzim, no jogo que abriu os 16 avos-de-final, e hoje é a vez de o Benfica subir ao relvado para enfrentar o Paços de Ferreira (20h45, TVI). No sábado, o FC Porto completa o lote dos principais candidatos à conquista do troféu, recebendo o Feirense, às 20h15 (TVI).

Entre os Big 5 do futebol europeu, é tempo de retomar os campeonatos, com o Bayern Munique a deslocar-se já hoje (19h30) a casa do Augsburgo, na Bundesliga. No sábado, o destaque vai para o Liverpool-Arsenal, na Premier League, e para o derby catalão, o Barcelona-Espanyol, na Liga espanhola. Domingo é dia de o Inter Milão tentar pôr em causa a liderança da Série A perante o Nápoles, que parte para este encontro com mais sete pontos (mas com os mesmos do AC Milan).

A uma outra escala, dentro do Pavilhão Multiusos de Paredes, discute-se o título europeu de hóquei em patins. Depois de dois contratempos, Portugal venceu Espanha e ainda alimenta a esperança de chegar à final, ficando, porém, dependente do que vier a acontecer no jogo desta tarde (18h30), entre espanhóis e franceses. Quando subir à pista para enfrentar Andorra, a selecção nacional já saberá, porém, com o que contar - se poderá mesmo discutir o troféu ou se terá de contentar-se com a luta pelo terceiro lugar.

Na Fórmula 1, continua o ombro a ombro entre Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes). A impressionante vitória do britânico no Grande Prémio de São Paulo encurtou distâncias entre os dois no duelo pelo título e a corrida no Qatar, agendada para domingo, às 14h, lançará nova luz sobre esta luta titânica. Com três provas por disputar, cresce a tensão e diminui a margem de erro para os dois candidatos.

A meio da semana, soará o hino da Liga dos Campeões. Na terça-feira, o Benfica visita Camp Nou para discutir, com o Barcelona (20h, Eleven), um segundo lugar que dará acesso aos oitavos-de-final da prova. As derrotas com o Bayern deixaram os "encarnados" numa posição mais frágil, ao contrário do que aconteceu com o Sporting, que recebe o Borussia Dortmund (20, Eleven), na quarta-feira, em igualdade pontual com os alemães, no segundo posto. Quanto ao FC Porto, actualmente em segundo lugar no Grupo B, tem, no mesmo dia (20h, Eleven), uma complexa deslocação a Liverpool, depois de ter arrancado um empate em Milão.

