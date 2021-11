18 mil pessoas isoladas devido às cheias no Canadá

As chuvas torrenciais que caíram em poucas horas desde domingo na Colúmbia Britânica causaram deslizamentos de terras que destruíram estradas e deixaram cidades inteiras debaixo de água. Uma mulher morreu e as autoridades previam que houvesse mais vítimas. Ainda havia três pessoas desaparecidas. Milhares de pessoas ficaram sem abrigo, outras em casas sem energia quando as temperaturas estão gélidas em alguns dos locais.

