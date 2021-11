Polónia diz que Bielorrússia está a levar de novo migrantes de autocarro para a fronteira

Regime de Lukashenko tinha retirado a maioria das pessoas acampadas perto da fronteira com a Polónia. Do lado polaco morreu um bebé de um ano.

A Polónia acusou esta sexta-feira a Bielorrússia de levar de autocarro centenas de migrantes de volta à fronteira e de os incentivar a tentarem passar para a Polónia, horas apenas depois de terem retirado as pessoas que estavam acampadas na floresta perto da fronteira com o objectivo de tentar atravessar. Com as temperaturas a baixar, morreu mais uma pessoa: um bebé de um ano, na Polónia.