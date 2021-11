Kamala Harris foi Presidente dos EUA durante 90 minutos

Kamala Harris, a primeira mulher a ser eleita para o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos, é também, a partir desta sexta-feira, a primeira mulher a receber os poderes da Presidência norte-americana. A transferência durou 90 minutos, enquanto o Presidente Joe Biden foi submetido a uma colonoscopia.

Apesar de não ser um acontecimento inédito, é apenas a quarta vez na História dos EUA que um Presidente cede os seus poderes, de forma temporária, à primeira figura na linha de sucessão. Em todos os casos, a transferência serviu para acautelar as possíveis consequências da anestesia para a realização de colonoscopias.

Mas o facto de Harris ser a primeira mulher a exercer a Presidência dos EUA torna a ocasião especial.

Biden, que celebra o 79.º aniversário no sábado, deu entrada no Hospital Walter Reed, na manhã desta sexta-feira, para ser submetido a um exame de rotina – o primeiro desde a divulgação de um resumo do seu estado de saúde, em Dezembro de 2019, durante a campanha eleitoral para a eleição presidencial de Novembro de 2020.

Na altura, o seu médico, Kevin O’Connor, disse que Biden era “um homem de 77 anos saudável e vigoroso”.

Conforme está previsto na 25.ª Emenda da Constituição dos EUA, Biden enviou uma carta à líder da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e ao presidente em exercício do Senado, Patrick Leahy, para lhes comunicar que ia transferir os seus poderes para Kamala Harris.

Para todos os efeitos, Harris foi a Presidente dos EUA em exercício durante 90 minutos, entre as 10h e as 11h30 da manhã desta sexta-feira. Depois dos exames, Biden telefonou a Harris e ao chefe de gabinete da Casa Branca, Ron Klein, e recuperou os seus poderes presidenciais.

O primeiro Presidente norte-americano a invocar a 25.ª Emenda devido a incapacidade temporária foi Ronald Reagan, em Julho de 1983. O vice-presidente da altura, George Bush, assumiu os poderes presidenciais durante oito horas.

Depois disso, só o Presidente George W. Bush teve de ceder os seus poderes de forma temporária, em duas ocasiões – primeiro em 2002 e depois em 2007. Ao todo, o seu vice-presidente, Dick Cheney, foi o Presidente em exercício durante quatro horas e 30 minutos.

Por outros motivos, a 25.ª Emenda da Constituição foi invocada em três ocasiões, todas no segundo mandato de Richard Nixon. Em 1973, o então líder da Câmara dos Representantes, Gerald Ford, subiu ao cargo de vice-presidente após a renúncia de Spiro Agnew; e, um ano depois, Ford assumiu a Presidência após a renúncia de Nixon e foi substituído na vice-presidência por Nelson Rockefeller.