Coimbra entrega candidatura a Capital Europeia da Cultura 2027

A decisão do júri internacional e a divulgação da lista com as cidades seleccionadas deverá ser conhecida até ao final do primeiro trimestre de 2022.

Coimbra submeteu o Livro da candidatura para análise do júri internacional, esta terça-feira, dia 16 de Novembro, sendo “a primeira cidade portuguesa a submeter” a candidatura a Capital Europeia da Cultura (CEC) 2027.

O documento integra o “trabalho desenvolvido durante o percurso de preparação”, bem como as “áreas em torno do qual será estruturado o programa de Coimbra 2027”, refere uma nota de imprensa do grupo de trabalho da candidatura, enviada nesta sexta-feira

“Ver materializada a caminhada percorrida nos últimos anos, o trabalho de centenas de pessoas que querem fazer de Coimbra o epicentro da Cultura e os grandes sonhos que temos para o município no âmbito da CEC 2027 é, sem dúvida, o momento mais alto deste percurso”, disse, citado na nota de imprensa, o coordenador do grupo de trabalho da candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura em 2027, Luís de Matos.

“Esta foi, desde o primeiro dia, uma candidatura inclusiva. Uma candidatura que conseguiu ultrapassar as fronteiras do nosso município e que conseguiu reunir e valorizar o que de melhor toda esta região tem”, refere, citado na mesma nota, o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva.

“Acredito, por isso, que o título de Coimbra 2027 será um importante elo de ligação e que nos permitirá elevar o que de melhor Coimbra, mas não só, tem para oferecer”, acrescenta o autarca.

O evento de apresentação do Livro de Candidatura realiza-se no dia 01 de Dezembro em Coimbra, onde o município vai dar a conhecer as linhas gerais do documento, bem como, as áreas programáticas.

A decisão do júri internacional e a divulgação da lista com as cidades seleccionadas deverá ser conhecida até ao final do primeiro trimestre de 2022.