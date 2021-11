Malas de luxo vão a leilão em Londres e há umas que podem atingir 100 mil euros

“Handbags Online: The London Edit” é o nome do leilão que está aberto a licitações até à próxima terça-feira com malas, malões e acessórios.

Uma grande variedade de malas de design vão a leilão da Christie's este mês, com valores de compra que podem ultrapassar os 100 mil euros. Entre os produtos, destacam-se as mais variadas bolsas de diferentes cores da marca de luxo francesa Hermès, conhecida pelas suas Birkin, cotadas a mais de oito mil euros ou a gama Kelly. “Handbags Online: The London Edit” foi o nome escolhido e as licitações podem ser feitas até à próxima terça-feira.

A liderar o lote está uma Birkin 20 Matte Béton Alligator, em pele branca e uma representação, na parte da frente, da famosa loja da marca Hermès na Rue du Faubourg Saint-Honore, em Paris, França. Lançada este ano com um número limitado de exemplares, esta mala pode ser comprada entre os 95 e 119 mil euros.

“É extremamente raro ver tantas malas de uma só vez porque obviamente quando vamos às compras, numa loja física, não conseguimos encontrar tantos modelos e de tantas cores”, justifica Lucile Andreani, a responsável das vendas de malas e acessórios da Christie's. “Nós temos quase mais de 200 bolsas... Portanto é uma grande variedade”, acrescenta.

Birkin 20 Matte Béton Alligator Christie's Birkin 20 Matte Béton Alligator Christie's Fotogaleria Christie's

Ainda entre os produtos Hermès inclui-se a edição limitada Fauve Barénia & Bog Oak Kellywood 22, com padrão em chevron, ou seja, em contínuos “v”, cujo preço pode ir dos 71 aos 95 mil euros; e uma brilhante Cocoan Porosus Crocodile Birkin 35, adornada com ouro de 18 quilates e detalhes em safira da mesma cor dourada — o valor de venda pode andar pelos 59 a 83 mil euros, calcula a leiloeira.

“A maioria dos clientes usam estas malas, porque são mesmo feitas para serem usadas”, garante Andreani, admitindo que a maior parte dos compradores são coleccionadores privados.

Um baú da Louis Vuitton, que remonta aos anos 1980, com um custo entre 35 e 47 mil euros; e uma prancha de surf vermelha da Chanel, que deverá valer entre os sete e os nove mil euros são alguns de outros artigos disponíveis neste leilão cujas licitações encerram na próxima terça-feira.

A edição limitada Fauve Barénia & Bog Oak Kellywood 22, com motivos em chevron Christie's A edição limitada Fauve Barénia & Bog Oak Kellywood 22, com motivos em chevron Christie's Cocoan Porosus Crocodile Birkin 35 Christie's Cocoan Porosus Crocodile Birkin 35 Christie's Fotogaleria Christie's