Aos 46 anos, David Beckham mostra que ainda sabe rematar — e até faz arte com uma bola

Bolas de futebol, tintas de todas as cores, uma tela e um futebolista que esteve entre os melhores do seu tempo. O antigo médio, que foi considerado uma das 100 personalidades mais influentes do mundo, entre 2007 e 2008, pela Time e pela Forbes, fez furor no Instagram com um vídeo publicitário da marca de whisky escocês Haig Club, que convidou David Beckham para criar uma obra artística natalícia com uma bola de futebol.

Foto O resultado do trabalho de Beckham consta de uma garrafa comemorativa do whisky escocês Haig Club DR/Instagram @davidbeckham

O resultado é uma árvore de Natal, transposta para uma garrafa comemorativa, feita com aquilo que se pode descrever como carimbos coloridos feitos por uma bola de futebol. Já o corpo do ex-futebolista também se transforma em tela — de tronco nu, David Beckham fica coberto de uma ponta à outra com a mesma tinta usada para compor a obra. E os seguidores da sua conta da rede social não se queixaram…

David Beckham publicou o vídeo alertando para o facto de ter criado “uma pequena confusão” no trabalho, mas a mulher, a ex-Spice Victoria, ficou tão fã do trabalho artístico que já o incumbiu do postal da época. “Quando começas o nosso cartão de Natal de família?”, perguntou, entre os milhares de comentários.