Trufa branca e caviar são as estrelas num menu especial do Kappo

Podemos pensar numa lista das coisas muito boas que se podem comer no mundo e certamente que algumas das que aparecem no topo da lista vão estar no menu que o restaurante japonês Kappo, em Cascais, apresenta já este este sábado e que começa logo assim: tártaro de toro (a parte mais saborosa da barriga do atum), uni (ouriço do mar), caviar, trufa branca. Está dado o mote para o Kappo T&C Dinner, com um custo de 295 euros por pessoa com pairing de vinhos.

O caviar e a trufa branca, dois produtos de luxo, são as estrelas da festa, surgindo também no chawanmushi com couve-flor, ou no sashimi de lula beur blanc de uni. No menu, ainda a gyoza de pintada com foie-gras e cogumelos selvagens, uma french toast com parfait de fígados de ave, ouriço-do-mar e trufa branca, um falso niguiri de lula e caviar, e um niguiri de toro, caviar e trufa, uma ostra com avelã, foie-gras, caviar e trufa, e até as bruxas de Cascais se fazem acompanhar por trufa branca, numa refeição que termina com um katsu sando de wagyu, com trufa, claro. Na sobremesa, a trufa está igualmente presente, desta vez com chocolate negro e chocolate dulcey (branco caramelizado).

O Kappo, do chef Tiago Penão, abriu no Verão, com uma equipa em parte vinda do Midori, o japonês do resort Penha Longa, em Sintra, e quer posicionar-se como uma referência no universo dos restaurantes de cozinha japonesa em Portugal.