Como se prepara uma manifestação nacional

São esperadas 20 mil pessoas, transportadas em mais de 50 autocarros e dois comboios, na manifestação que ligará, neste sábado, o Marquês de Pombal aos Restauradores. O protesto foi “construído” em menos de um mês por uma máquina experiente e bem oleada e muita dedicação.

Milhares de homens e mulheres, outras tantas bandeiras, tarjas e outro colorido material com muitas revindicações vão voltar a desfilar neste sábado na Av. da Liberdade. Também não vão faltar palavras contra as políticas do Governo. O PÚBLICO foi ver como se monta uma manifestação nacional. Nada é deixado ao acaso.