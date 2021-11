Número de passageiros aéreos ganha terreno mas ainda está longe dos valores de 2019

No passado mês de Setembro aterraram nos aeroportos nacionais 15,8 mil aeronaves em voos comerciais, que transportaram 3,6 milhões de passageiros, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo INE.

Este número de passageiros, que inclui embarques, desembarques e trânsitos directos para outros destinos, representa uma subida de 95,8% face a Setembro de 2020, mas está ainda 39,3% abaixo dos valores registados em 2019, antes da pandemia. Mesmo assim, nota-se uma ligeira recuperação, já que em Agosto a queda face ao mesmo período de 2019 foi de 39,9%, 0,6 pontos percentuais acima.

O aeroporto de Lisboa concentrou 45% dos passageiros no mês em análise, cabendo 22% ao Porto e 16% a Faro. De acordo com o INE, nos primeiros noves meses do ano houve uma subida de 3,6% no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais face ao período homólogo do ano anterior (que inclui cerca de dois meses e meio sem impactos da pandemia) e uma descida de 66,1% face a 2019.

No passado mês de Setembro, segundo os dados disponíveis, o principal país de origem de passageiros foi o Reino Unido, com 216,1 mil, seguindo-se de perto a França, com 212,6 mil, e a Alemanha, com 161,8 mil. Já entre Janeiro e Setembro de 2021 é a França que se destaca, com 1,2 milhões de passageiros desembarcados (+3% face a idêntico período de 2020), seguindo-se o Reino Unido com 745,4 mil (-19,8%) e a Alemanha com 588,2 mil (-17,4%).

Franceses com mais gastos até Setembro

Segundo os dados disponibilizados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal, os turistas britânicos foram os que mais dinheiro gastaram no mercado nacional, no valor de 222,6 milhões de euros, acima dos 203,5 milhões dos franceses e dos 170,9 milhões dos alemães. No entanto, as despesas dos britânicos estão 45% abaixo dos montantes de Setembro de 2019, enquanto as dos franceses recuaram apenas 5,2% (-31,4% no caso dos alemães).

Numa análise aos nove meses, verifica-se que o mercado francês foi o mais proveitoso para a economia portuguesa, com 1492 milhões de euros de crédito na balança de viagens e turismo, bastante acima dos 975 milhões do britânico e dos 728 milhões da Alemanha. Desde o início do ano, os britânicos apenas superaram os franceses nos meses de Junho e de Setembro. Em Agosto, o mês mais forte para o sector do turismo, a despesa dos franceses chegou aos 615,3 milhões, mais do que a dos britânicos e a dos alemães juntos.