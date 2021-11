Mecanismo de injunção no arrendamento para protecção do inquilino em vigor em Dezembro

Publicada portaria que regulamenta as matérias relativas à forma de apresentação e ao modelo do requerimento da IMA - Injunção em Matéria de Arrendamento.

É o passo que faltava para a concretização da medida que pretende dar maior protecção ao inquilino em situação de “assédio moral” por parte do senhorio para que desocupe o imóvel. A regulamentação do mecanismo de Injunção em Matéria de Arrendamento (IMA), que permite ao inquilino intimar o senhorio, por exemplo, para corrigir deficiências do locado, ou ainda de situações “que impeçam a fruição do locado, o acesso ao mesmo ou a serviços essenciais”, foi publicada esta sexta-feira em Diário da República e entra em vigor a 30 de Novembro.

Com a portaria, regulamentam-se as matérias relativas à forma de apresentação e ao modelo do requerimento da IMA e da oposição à injunção, à forma de apresentação de outros requerimentos, ao modo de designação, substituição e destituição do agente de execução, à forma de realização de comunicações e notificações, aos honorários e despesas do agente de execução, às formas de pagamento da taxa de justiça devida pela apresentação do requerimento da IMA, às formas de consulta do processo, bem como à forma de disponibilização e consulta do título executivo.

Trata-se de um regime transitório. “Atentos os desenvolvimentos tecnológicos necessários para a integral implementação deste novo regime legal, e até que estes estejam consolidados, estabelece-se um regime transitório de tramitação da IMA que permite aos interessados o exercício pleno dos seus direitos”, lê-se no preâmbulo do diploma.

Assim, as normas que se referem à tramitação electrónica, ao selo electrónico, ao sistema de informação de suporte à actividade dos tribunais, à área reservada da Área de Serviços Digitais dos Tribunais e à referência única para acesso ao título executivo só produzem efeitos a 1 de Abril de 2022, “ou, caso as condições técnicas o permitam, em data anterior a definir por despacho do membro do Governo responsável pela área da justiça, a divulgar com uma antecedência mínima de 10 dias úteis”.

O Regime do Procedimento de Injunção em Matéria de Arrendamento, publicado em Maio, visa reforçar a estabilidade do arrendamento urbano e a protecção de arrendatários em situação de fragilidade, permitindo ainda aos inquilinos tomar “as providências ao seu alcance no sentido de cessar a produção de ruído fora dos limites legalmente estabelecidos”.

O assédio imobiliário está tipificado na lei desde 2019 e refere-se a comportamentos ilegítimos praticados pelo senhorio com o “objectivo de provocar a desocupação do imóvel, [que perturbem] o arrendatário, sujeitando-o a um ambiente intimidativo, hostil, degradante, perigoso, humilhante, desestabilizador ou ofensivo”.